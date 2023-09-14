طبيبة بيطرية: تناول البيض النيئ قد يُصيب الإنسان بالسالمونيلا

قال الدكتورة سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، إنه على الرغم من أهمية تناول البيض يوميا للحصول على ما يكفى من البروتين فى نظامنا الغذائى، ولكن إذا لم يتم طهيه جيدًا، ولمدة 10 دقائق من بداية غليان المياه، يمكن أن يؤدى إلى عدوى بكتيرية تسمى السالمونيلا.

وأوضحت سالى، أن البيض الطازج حتى ذو القشرة النظيفة وغير المتشققة قد يحتوى على السالمونيلا التى يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء والتى تسمى غالبا "التسمم الغذائي"، لافته إلى أن دارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تقدر بأن 79 ألف حالة من الأمراض المنقولة بالغذاء منها 30 حالة وفاة كل عام تنتج عن تناول البيض الملوث بالسالمونيلا، كما كشفت منظمة الصحة العالمية أن السالمونيلا هى أحد الأسباب العالمية الأربعة الرئيسية لأمراض الإسهال.

وأشارت إلى أن الطهى السليم للبيض يجعل بعض العناصر الغذائية فيه أسهل للهضم، كالبروتين الموجود فى البيض، وأوضحت أن إحدى الدراسات وجدت أن جسم الإنسان يمكنه الاستفادة من 91 % من البروتين الموجود فى البيض المطبوخ، مقارنة بـ51% فقط فى البيض النيئ.

كانت قد قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، أن هناك عده احتمالات لتغير لون صفار البيض من اللون الأصفر ويظهر باللون الأخضر، هى:

1- إذا كان النظام الغذائى غنيا بالبازلاء الخضراء أو العلف الغنى بالصبغة الخضراء، فيمكن أن يتحول صفار البيض إلى اللون الأخضر.

2- إذا تم حقن صبغة خضراء فى البيض النيئ، وهذا احتمال بعيد لأنه يتم عمله فى الأغراض البحثية فقط.

3- الإصابة ببكتيريا Pseudomona: بعض هذه البكتيريا يمكن أن تصيب الإنسان بالمرض عند تناول البيضة ذات الصفار باللون الأخضر، وسوف تنتج لونا أخضرا فلورسنتا، قابلا للذوبان فى الماء أيضًا سيكون للبيضة الفاسدة "المطبوخة أو النيئة" رائحة كريهة بمجرد فتحها.