وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي لحلف الناتو، قامت الطائرة بدون طيار - تحلق على ارتفاعات عالية فوق أراضي الحلفاء وفي المجال الجوي الدولي - بجمع بيانات للحلفاء لدعم الردع والدفاع الجماعي .

وكانت هذه المهمة الأولى من نوعها التي تحلق فيها طائرة RQ-4D بدون طيار تابعة لقوات المراقبة الأرضية لحلف الناتو فوق فنلندا .. وجاءت هذه المهمة في الوقت الذي تواصل فيه القوات الجوية للناتو تكثيف مهامها الاستطلاعية على الحدود الشرقية للحلف في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومنذ عام 2022، قام أسطول الناتو من طائرات المراقبة الأرضية بدون طيار بمهام متعددة على الجانب الشرقي للحلف، معظمها في منطقة البحر الأسود.

وتعد الطائرة RQ-4D، الملقبة بـ "فونكس"، من بين الطائرات بدون طيار الأكثر تقدما في العالم، إذ توفر المعلومات والمراقبة والاستطلاع على مساحة واسعة .. وتتمركز الطائرات التي يملكها ويديرها حلف الناتو في سيجونيلا بإيطاليا ويمكنها البقاء في الجو لأكثر من 30 ساعة في المرة الواحدة.