ضبط 3408 مخالفات تموينية فى حملات على المخازن والمحال بالجيزة خلال شهر

كتبت – مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر، والتى أسفرت عن تحرير 3408 مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 2482 محضرا، شمل 888 محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 607 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و185 مخالفة توقف وغلق، و119 مخالفة تصرف ومراجعة رصيد، و35 مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش، و27 مخالفة لعدم وجود ميزان، و620 مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 908 محاضر مخالفات، شملت 223 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و39 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي، و101 مخالفة لعدم وجود ترخيص، و301 عدم وجود شهادة، و170 مخالفة لتجار تموينين.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 18 محضرا، ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط 9 أطنان مواد بلاستيك ومخلفات طبية خطرة يعاد تدويرها واستخدامها في تصنيع أدوات المائدة، وضبط 18.5 طن دقيق مدعم و5.3 طن دقيق فاخر وطن أرز حر، و26 كرتونة زيت تموينى، و103 كرتونة زيت حر داخل مخزن بدون ترخيص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية، وضبط 1.3 طن لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 6203 سجائر بأنواعها مجهولة المصدر و263 بطاقة تموينية بحوزة مخالفين بغرض استغلال الدعم و 12120 لتر زيوت سيارات مغشوشه وضبط عدد 875 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية وغير مطابقه للمعايير الصحية.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.