ضبط 12 طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر خلال حملات مكثفة بالجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

شنت أجهزة التفتيش على اللحوم والمنتجات الحيوانية بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالتعاون مع أجهزة المحليات ومباحث التموين، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 10/9/2023 وحتى الخميس الموافق 14/9/2023، حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق بعدد من المراكز والأحياء للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين.

جاء ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت الحملات خلال أسبوع عن ضبط 11933 كجم (11 طن و933 كيلو جرام) مضبوطات، منها 173 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و11760 كجم مصنعات لحوم ودهون ودوبريهات ومقطعات لحوم ودواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرر بها 11 محضر للمخالفين عرضت جميعها على النيابة.

وجاءت بيانات المضبوطات على النحو التالي:

-ضبط 4000 كجم هياكل و5000 كجم مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الهرم.

-ضبط 600 كجم هياكل دواجن ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و93 كجم ضأن ذبح خارج المجازر الحكومية بحي بولاق الدكرور.

-ضبط 1300 كجم مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و52 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بحي الوراق.

-ضبط 500 كجم دهون ودوبريهات و210 كجم مقطعات لحوم و150 كجم مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية.

-ضبط 28 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بحي أكتوبر 3.