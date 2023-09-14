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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.92% بختام تعاملات الأسبوع

الخميس، 14 سبتمبر 2023 02:49 م
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.92% بختام تعاملات الأسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.314 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 19540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 23530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 8180 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5649 نقطة.

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