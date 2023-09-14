صحة القليوبية: بدء تشغيل مستشفى القناطر الخيرية المركزى قريبا وتجهيزها

القليوبية إبراهيم سالم

تابعت اللجنة المشكلة من ِقِبل الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، أعمال تجهيز مستشفى القناطر الخيرية المركزي، بمشاركة فريق من مهندسي التجهيزات الطبية بالوزارة، اليوم، بزيارة المستشفى، لمتابعة آخر تطورات الفرش والأجهزة الطبية؛ استعدادا لبدء التشغيل في القريب العاجل، وكان باستقبالهم الدكتور سيد النحاس مدير المستشفى.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم تدريب أقسام التمريض المختلفة من قِبل فريق مكافحة العدوي علي أساليب مكافحة العدوي داخل الأقسام المختلفة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR.

جدير بالذكر أن المستشفى دخلت خطة الدولة لتطوير المستشفيات لتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة لأبناء المحافظة؛ وبلغت التكلفة الإجمالية للمستشفى 485 مليون جنيه، وتتكون من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير، و31 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلي 34 حضانة للأطفال، كما تحتوي المستشفى علي عدد 38 جهاز للغسيل الكلوي، ويبلغ عدد الأسرة 220 سرير بالإضافة إلي أقسام المعامل والأشعة وبنك الدم والطوارئ والعلاج الطبيعي.

تأتي خطة تطوير المستشفى برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية.