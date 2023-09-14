شكري يستعرض مع نظيره الأمريكي جهود مصر فى إغاثة الليبيين بالمناطق المنكوبة

كتب: أحمد جمعة

تلقى سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس من وزير خارجية الولايات المتحدة "انتوني بلينكن"، بحسب ما صرح به السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على متانة العلاقات الأمريكية / المصرية واستراتيجيتها وأهميتها لكل طرف، سواء علي المستوى الثنائى، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، كما تم التأكيد على خصوصية العلاقة التي جمعت بين البلدين على مدار عقود طويلة، والتى ترسخت عبر آليات وأطر تعاونية متعددة، اقتصادية وتنموية وسياسية وأمنية وعسكرية، وتطلعهما إلى تعزيز تلك الشراكة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة القادمة.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الجانبين حرصا على التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة، وعلى رأسها الأزمة السودانية والوضع فى ليبيا، حيث استعرض الوزير شكري الجهود المصرية للتعامل مع الأزمة بشقيها السياسى والإنسانى، وكذا جهود دول جوار السودان من خلال وضع الآليات التنفيذية لخطة العمل التى تم طرحها على قادة دول الجوار، كاشفاً اعتزام مصر الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول الجوار علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الاسبوع القادم. وقد أعرب الوزير الأمريكي في هذا الإطار، عن تقدير بلاده للدور الهام الذى تضطلع به مصر فى تعزيز السلم والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما تطرق الحديث للوضع فى ليبيا وما شهدته مؤخراً من ماساه إنسانية، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر الجارية من أجل دعم جهود إغاثة الشعب الليبي الشقيق والمواطنين المصريين في المناطق الليبية المنكوبة.