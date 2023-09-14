شباب كفر الشيخ تنظم ندوة عن المواطنة والتنشئة السياسية ضمن برامج التثقيف السياسي

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة عن المواطنة و التنشئة السياسية بمشاركة 50 عضو من أعضاء برلمان الشباب ضمن خطة البرنامج الموحد للتعليم المدنى، بقاعة التعليم المدني بالمديرية، أدارها الدكتور ماهر أبو إخوات، عميد كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور ماهر أبو إخوات، عميد كلية الحقوق، أن المواطنة مفهوم قائم فى مضمونه على قيم الانتماء والولاء للوطن، وعلى كل مواطن أن يدرك ما عليه من مسؤليات تجاه بلده كما ينادي بحقوقه، فكل مواطن سفيراً لبلده فى الخارج طالما أدرك قيمة الجنسية التي يحملها، ليكون عنوان مشرف لوطنه بين الأمم، وكلما تمسك بأخلاقه ومبادئه وأدرك قيمة ومكانة وطنه بين الدول، كلما كان حجر الزاوية في بناء الوطن، وكان سبباً فى خلق فرص الاستثمار والتنمية في بلاده.

وتناول الدكتور ماهر أبو إخوات، قضية احترام الحريات وثقافة احترام الخصوصية، مؤكداً أن كل مواطن له كامل الحق في التعبير مالم يتعارض مع النظام العام للدولة " القوانين" أو ما يتعارض مع حقوق المواطنين وحرياتهم، لافتاً إلى أن وحدة وتلاحم أبناء الشعب الواحد وحده هو ضمانة استقرار الأوطان ودرع الحماية الأول ضد التفكك والانهيار، موجهاً الدعوة للشباب بالاهتمام بالتثقيف والاطلاع وعدم الانسياق وراء كل ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تحقق أو قراءة ما وراء الخبر، تابع تنفيذ الندوة محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى وفريق عمل الإدارة.