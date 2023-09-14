اليوم السابع
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الخميس، 14 سبتمبر 2023 08:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلوفاكيا تعلن طرد أحد موظفى السفارة الروسية .. وموسكو تتوعد بالرد

الخميس، 14 سبتمبر 2023 06:45 م
سلوفاكيا تعلن طرد أحد موظفى السفارة الروسية .. وموسكو تتوعد بالرد سلوفاكيا
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية، اليوم الخميس، طرد أحد موظفى السفارة الروسية فى براتيسلافا، بسبب أنشطته التي تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
 
وقالت وزارة الخارجية السلوفاكية فى بيان: "قررت سلوفاكيا اليوم طرد موظف فى السفارة الروسية فى براتيسلافا والسبب أنشطته التى تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
 
بدورها، قالت وزارة الخارجية الخارجية الروسية، إن “موسكو سترد على طرد سلوفاكيا أحد أعضاء بعثتنا الدبلوماسية”.
 
وفي وقت سابق من اليوم، قامت موسكو، باستدعاء السفيرة الأمريكية، لإبلاغها أن 2 من موظفي السفارة غير مرغوب بتواجدهما في روسيا.
 
الموظفين هم السكرتيران الأول والثاني للسفارة الأمريكية، وطالبت موسكو بمغادرتهم أراضيها في غضون 7 أيام.

سلوفاكيا

روسيا

موسكو

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