سقوط "الجثة" بـ 20 طربة حشيش و220 لفافة هيروين بعد تبادل لإطلاق النار في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط مسجل شقي خطر بقرية برمبال القديمة وبحوزتة 20 طربة لمخدر الحشيش و220 لفافة هيروين وذلك بعد تبادل لاطلاق النار مما اسفر عن اصابة المتهم وهرب 3 عناصر احرامية خلال المداهمة.

كانت معلومات قد وردت للعقيد عمر عبدالمتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافخة المخدرات، تفيد بتواجد عدد من العناصر الإجرامية بقرية برمبال القديمة مركز منية النصر والإتجار في المواد المخدرة.

جرى اعداد مأمورية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بقيادة رئيس المنطقة والمقدم محمد عزام السباعي، والرائد محمد شمس والرائد محمد سنجاب ، والرائد أحمد بدوي، المفتشين بالإدارة بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزى والبحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية .

وفور وصول القوات للمنطقة اطلق العناصر الإجرامية الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعهم لتبادل اطلاق النيران.

واسفرت المداهمة عن ضبط مسجل شقى خطر يدعى "حسين أحمد عبدالحميد ابراهيم"، وشهرته "حسين الجثة"، 31 عامًا، عامل ومقيم قرية برمبال القديمة مركز منية النصر، ومدرج معلومات جنائية وسبق اتهامه فى 7 قضايا ( سرقة واطلاق اعيرة نارية-وحمل سلاح نارى بدون ترخيص )، والمطلوب ضبطه فى قضية إطلاق اعيره نارية وارهاب المواطنين ، وذلك بعد اصابته بعيار ناري نارية في الإلية الخلفية نتيجة تبادل اطلاق النار مع قوات الشرطة.

و تمكن 3 عناصر اجرامية من الهرب بالمناطق الزراعية المتاخمة للقرية فور استشعارهم اقتراب القوات.

وعثر بحوزة المضبوط على 20 طربة لمخدر الحشيش وعدد 220 لفافة لمخدر الهيروين وسلاح ناري.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12078 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر ، وتحويل المتهم المصاب لمستشفى المنصورة الدولى واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.