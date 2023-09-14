اليوم السابع
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زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب محافظة الحسكة شرقى سوريا

الخميس، 14 سبتمبر 2023 09:21 ص
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب محافظة الحسكة شرقى سوريا مقياس ريختر - أرشيفية
وكالات

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ضربت هزة أرضية محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، فجر الخميس، دون وقوع أضرار أو ضحايا.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة الحسكة في سوريا، على عمق 10 كيلومترات.

وحب موقع سكاى نيوز، شعر سكان الحسكة بهزة أرضية، دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية نتيجة الهزة الأرضية التي ضربت المدينة.

وتعرض الشمال السوري لزلزال مدمر في فبراير الماضي، أسفر عن مقتل نحو 6000 آلاف شخص، إضافة إلى مئات المصابين، فضلا عن دمار هائل لحق بالبنية التحتية والمنشآت في الأراضي السورية.


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