زعيم كوريا الشمالية يدعو بوتين لزيارة بلاده



ورداً على سؤال عن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي: "عندما ترون ما يبدو أنه تعاوناً متزايداً وربما عمليات نقل عسكرية، فهذا أمر مقلق للغاية، ومن المحتمل أن يشكل انتهاكاً لقرارات عديدة صادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".