اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زعيم كوريا الشمالية يدعو بوتين لزيارة بلاده

الخميس، 14 سبتمبر 2023 05:26 ص
زعيم كوريا الشمالية يدعو بوتين لزيارة بلاده بوتين وكيم
وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الخميس (بالتوقيت المحلي)، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بيونج يانج خلال اجتماعهما في روسيا، الأربعاء، مشيرة إلى أن بوتين قبل الدعوة.

وكانت قد قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن من "المثير للقلق" أن تتحدث روسيا عن التعاون مع كوريا الشمالية في برامج من المحتمل أن تمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.


ورداً على سؤال عن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي: "عندما ترون ما يبدو أنه تعاوناً متزايداً وربما عمليات نقل عسكرية، فهذا أمر مقلق للغاية، ومن المحتمل أن يشكل انتهاكاً لقرارات عديدة صادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

 
 

 


بوتين

كيم جونج اون

كوريا الشمالية

روسيا



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