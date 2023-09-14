وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - إن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت تنفيذ هجوم باستخدام 5 زوارق مسيرة، لاستهداف السفينة الروسية "سيرجي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود، في وقت مبكر اليوم الخميس، وتم التصدي للهجوم وتدمير جميع الزوارق.

وفي السياق، أشارت الوزارة إلى أن دفاعاتها الجوية في جمهورية القرم، أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقتها قوات (كييف) خلال الليلة الماضية، في محاولة لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم إرهابي تم تنفيذه بمسيرات فوق جمهورية القرم كان سيستهدف منشآت على أراضي روسية، وتم إسقاط 11 طائرة مسيرة.

وأشارت إلى أن قوات كييف تحاول استهداف منشآت ومرافق مدنية تقع في المناطق الحدودية في كل من جمهورية القرم ومقاطعات بريانسك، وكورسك، وبيلجورود.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت - أمس الأربعاء - أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر 3 زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود.