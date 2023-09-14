رصف شارع سوق الثلاثاء بحى العامرية بالإسكندرية ضمن الخطة الاستثمارية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام حى العامرية أول فى الإسكندرية، برئاسة السيد موسى رئيس الحى، برفع كفاءة الطرق والمرافق بنطاق الحى وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء بضرورة الانتهاء من المشروعات الخدمية بها، والعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع الأحياء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأعلن السيد موسى رئيس حى العامرية أول وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحى، قامت إدارة الطرق والمرافق، وجميع الإدارات المعنية بمتابعة الأعمال الآتية:-

1- متابعة وضع طبقة الأسفلت الأولى بشارع سوق الثلاثاء - الكرنك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق للعام المالى الحالى.

2- بالاشتراك مع إدارة المتابعة الميدانية تم متابعة تجريف وكنس الطريق الصحراوى ورفع المخلفات وجارى إستكمال الأعمال.

3- متابعة إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 4 بوصة بمدخل النهضة أول طريق الكرنك.

على صعيد آخر، شن حى العامرية أول فى الإسكندرية حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدى بكل حزم لفرض الإنضباط بالشارع، حيث قامت إدارة إشغال الطريق بالحى، من شن حملة بناطق شوارع الحى، وأسفرت عن التحفظ على عدد 7 تروسيكل وتوكتوك للسير عكس الاتجاه، وعدد 11 حالة إشغال متنوعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى.

اعمال رصف بشوراع العامرية بالإسكندرية



رصف شارع سوق الثلاثاء بحى العامرية بالإسكندرية



رصف شارع سوق الثلاثاء في العامرية بالإسكندرية







