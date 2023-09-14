رحلة تاجر الممنوعات تنتهى فى كمين المنيب بالجيزة.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تاجر مواد مخدرة بمنطقة المنيب، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، اعترف بالاتجار بها، وأرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تم ضبط المتهم بعد ان توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتردد عاطل على عدد من متعاطي المواد المخدرة، لترويج الممنوعات بينهم، وتم تحديد هويته، وتبين أنه سابق اتهامه في عدة قضايا.

بدأ رجال المباحث في رصد تحركات المتهم، وتمكنوا في إعداد كمين له، في الأماكن التي يتردد عليها بين عملائه، والقبض عليه، وضبط بحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر معدة للبيع، بالإضافة إلى هاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش وأرشد عن مصدر الحصول عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.