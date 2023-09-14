وشدد السودانى - خلال لقائه اليوم الخميس، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني والوفد المرافق لهما، وفقا للوكالة الوطنية العراقية (نينا)- على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقانون.

وأضاف أن حكومة بغداد عملت ولا تزال على ضمان عدم تأثر متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، ومن ضمنهم مواطنو إقليم كردستان العراق ،بأى إشكالات قانونية أو إدارية.

يذكر أن "قضية النفط" مشكلة خلافية عالقة مابين حكومة الإقليم فى أربيل والحكومة الاتحادية فى بغداد، وأن تصدير نفط الإقليم يكون فقط عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وهي الجهة بإدارة التصدير عبر ميناء جيهان التركي.. وأن حكومة الإقليم أعلنت التزامها بقرار التحكيم الدولي حول صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان، وهى خطوة إيجابية تمهد للذهاب نحو الاتفاق شامل بين الجانبين حول هذه القضية، وهو ما سيدفع مستقبلا باتجاه التوافق وصولا لتشريع برلماني لقانون النفط والغاز يضمن عدالة توزيع الثروات والموارد بين مختلف محافظات العراق ومناطقه ومن بينها إقليم كردستان.



