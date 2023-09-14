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رئيس غينيا الاستوائية يعرب فى رسالته للرئيس السيسى عن تقديره العميق لمصر وقيادتها

الخميس، 14 سبتمبر 2023 02:15 م
رئيس غينيا الاستوائية يعرب فى رسالته للرئيس السيسى عن تقديره العميق لمصر وقيادتها تيودورو أوبيانج رئيس غينيا الاستوائية
كتب – محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "تريزا إيفوا أسانجونو" رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسامح شكري وزير الخارجية. 
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس "تيودورو أوبيانج"، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، ومشيراً إلى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، سواء على المستويين الثنائي أو القاري، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية، وصون السلم والأمن القاري.
 
من جانبها؛ سلمت رئيسة مجلس شيوخ غينيا الاستوائية رسالة خطية إلى الرئيس من الرئيس "أوبيانج"، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق لمصر والقيادة المصرية، وتثمين التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار، ومساهمتها الفعالة في دفع العمل الأفريقي المشترك. 
 
وقد شهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد البرلماني، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في مختلف القطاعات
 
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الرئيس السيسي

مجلس الشيوخ

عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ غينيا الاستوائية

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