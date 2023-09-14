رئيس جامعة بنها: تطوير برامج الكليات لتنافس الجامعات العالمية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أن مركز إعداد القادة بجامعة بنها يساهم في إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية ليكونوا قادة للمستقبل، جاء ذلك خلال حفل ختام وتوزيع شهادات دورة البرنامج الثالث لإعداد القادة بمركز إعداد القادة بمشتهر، بحضور الدكتورة أماني عبد الرحمن عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور محمد أبو سالم المشرف العام على مركز أعداد القادة، والدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة، وطلاب جامعة بنها.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى، إن كل إمكانيات الجامعة هي مسخرة لخدمة أبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أنه تم تحديث وتطوير برامجنا لتنافس البرامج فى الجامعات العالمية، وذلك من أجل تحسين تصنيفها الدولي، مؤكدا أن شكل التعليم تغير خلال العشرة سنوات الماضية في ظل دعم وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ورعايته لتلبية احتياجات المجتمع بالتوسع فى إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد السكان ومن ثم في أعداد الطلاب المتقدمين، من أجل توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع فى مستويات تقديم الخدمة يناسب كافة أفراد المجتمع، فظهرت جامعات أهلية وتكنولوجية بجانب الجامعات الحكومية ساهمت في تطوير مهارات الطلاب لتواكب السوق المحلى والدولي والإقليمي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لدعم المتميزين والنوابغ بالجامعات.

وأشار إلى أن المستهدف من هذه الدورات هو معايشة طلاب الجامعة نماذج القيادة الحقيقية واكتساب مهارات معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر، وتنمية فكرة الانتماء والولاء للوطن.