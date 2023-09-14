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رئيس الوزراء: 480 فرعا لمعارض أهلا مدارس على مستوى الجمهورية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 07:21 م
رئيس الوزراء: 480 فرعا لمعارض أهلا مدارس على مستوى الجمهورية افتتاح معارض اهلا مدارس
كتب مدحت وهبة

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اعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن اقامة 480 معرض اهلا مدارس على مستوى محافظات الجمهورية منهم 58 معرض رئيسى.
 
لافتا الى معرض اهلا مدارس الرئيسى فى مدينة نصر يضمن اكثر من 170 عارض كل عام مستوى جودة منتجات معرص اهلا مدارس يزاداد كل عام مؤكدا ان تخفيضات معرض اهلا مدارس الرئيسى فى مدينة نصر يترواح من 20 الى 50 %
 
جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل معرض أهلا مدارس " الرئيسى " بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  وأيمن العشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (1)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (1)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (2)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (2)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (3)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (3)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (4)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (4)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (5)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (5)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (6)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (6)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (7)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (7)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (8)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (8)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (9)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (9)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (10)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (10)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (11)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (11)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (12)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (12)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (13)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (13)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (14)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (14)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (15)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (15)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (16)
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (16)

 


عودة المدارس

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

وزير التموين

معرض اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس بمدينة نصر

تخفيضات معرض مدارس

معارض اهلا مدارس

أهلا مدارس

السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس

السكر والزيت بمعرض أهلا مدارس

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