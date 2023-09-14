رئيس الوزراء العراقى: الحكومة قطعت شوطا كبيرا بتطبيق إصلاحاتها فى المؤسسات المالية

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا بتطبيق إصلاحاتها فى المؤسسات المالية.

وذكر المكتب الإعلامى للسودانى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السودانى استقبل مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرج والوفد المرافق لها، حيث بحثا التعاون المشترك بين المؤسسات المالية فى العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة فى تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله.



وأشار السودانى إلى مضى الحكومة بتنفيذ أولوياتها فى إصلاح القطاع المصرفى، الذى يُعد قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد، من خلال اعتماد المعايير الدولية ومعالجة التشوهات والاختلالات التى رافقت عمله ومواكبة التطورات، مؤكدا أن تلك الإصلاحات قد أسهمت وبشكل كبير فى الحدّ من عمليات غسيل الأموال، وكذلك عالجت التجارة المشبوهة وحدّت من الفساد.



من جانبها.. أشادت روزنبرج بالخطوات الكبيرة التى تقوم بها الحكومة العراقية فى مجال الإصلاح المالى والمصرفي، والتى ستساعد العراق فى النهوض باقتصاده وتعزيز برامجه وخططه فى مجال التنمية المستدامة.