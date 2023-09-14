اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 سبتمبر 2023 06:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الحكومة التونسية يناقش مع وزيرة البيئة برنامج التصرف فى النفايات

الخميس، 14 سبتمبر 2023 05:00 ص
رئيس الحكومة التونسية يناقش مع وزيرة البيئة برنامج التصرف فى النفايات رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني مساء بقصر الحكومة بالقصبة، مع وزيرة البيئة التونسية ليلى الشّيخاوي المهداوي، برنامج عمل الوزارة في مجال حماية المحيط، والتّصرف في النّفايات، والانتقال التّدريجي نحو تعظيمها.


وقدّمت الوزيرة بالمناسبة محاور الاستراتيجيّة الوطنيّة للانتقال الايكولوجي والاستراتيجيّة الوطنيّة للتّصرف الدّائري العامّ والقطاعي ومشروع مجلة البيئة، إضافة إلى المشاريع الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وجرى خلال اللقاء تقديم آخر التّحضيرات للمؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتّكنولوجيا للحدّ من مخاطر الكوارث في ظلّ تسارع آثار التّغيرات المناخيّة، والّذي سينعقد في بداية أكتوبر القادم في تونس.


ونوّه رئيس الحكومة، بالمجهودات الّتي تبذلها الوزارة، داعيا في ذات السياق إلى التّسريع في تنفيذ الاستراتيجيّات المذكورة والّتي تمّت المصادقة عليها في مجالس وزاريّة سابقة.


تونس

الحكومة التونسية

وزارة البيئة التونسية

ليلى الشّيخاوي المهداوي

التصرف فى النفايات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة