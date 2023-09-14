اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 سبتمبر 2023 09:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقدم دعما لأوكرانيا بـ50 مليار يورو خلال 4 سنوات

الخميس، 14 سبتمبر 2023 03:00 ص
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقدم دعما لأوكرانيا بـ50 مليار يورو خلال 4 سنوات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" بتقديم دعم جديد بقيمة 50 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة للسلطات الاوكرانية.
 
وقالت "دير لاين" خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية - ونقلت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية مقتطفات منه - إن الاتحاد سيواصل دعمه لأوكرانيا وذلك بعد توفير 12 مليار يورو للعاصمة الأوكرانية كييف هذا العام. 
 
وأكدت أن" مستقبل أوكرانيا هو اتحادنا، وأن مستقبل غرب البلقان هو اتحادنا، ومستقبل مولدوفا هو اتحادنا"، معربة عن دعمها لتوسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل دولا وأعضاء جدد.
 
وأوضحت، أن "رومانيا وبلغاريا جزء من منطقة شنجن، فلنسمح لهما بالعودة دون مزيد من التأخير"، معربة عن رغبتها في قبول البلدين في منطقة حرية الحركة في حين رفضت الدول الأعضاء هذا الطلب العام الماضي، معتبرة أن رومانيا وبلغاريا غير مستعدتين.
 
وأشادت المسئولة الأوروبية بـ"فيكتوريا أميلينا" الكاتبة الأوكرانية التي قتلت خلال غارة روسية على دنيبرو في يوليو الماضي، وقام أعضاء البرلمان الأوروبي بالتصفيق لفترة طويلة لإحياء ذكراها.

المفوضية الأوروبية

أورسولا فون دير لاين

الاتحاد الأوروبى

أوكرانيا

الدعم الأوروبي لأوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة