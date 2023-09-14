دراما الهروب مستمرة بأمريكا.. شرطة واشنطن تطارد متهما بالقتل هرب من مستشفى

كتبت ريم عبد الحميد

فى الوقت الذى تابع في ملايين الأمريكيين مطاردة السجين البرازيلى الهارب من أحد سجون ولاية بنسلفانيا، والذى تم القبض عليه بعد 14 يوما من هروبه، فإن دراما هروب أخرى من الاحتجاز تكشفت فى العاصمة الأمريكية واشنطن دون أن تحظى بقدر كبير من الاهتمام، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.

فقد تمكن كريستوفر هاينز من الهروب منذ أسبوع بعد فراره من الاعتقال فى مستشفى جامعة جورج واشنطن فى 6 سبتمبر. وكان هاينز، البالغ من العمر 30 عاما، قد تم اعتقاله قبلها بيوم بتهم قتل لها صلة بإطلاق نار فى 12 أغسطس فى المقاطعة. وأدى هروبه إلى إصدار أمر "الكل فى مكانه" لمدة عدة ساعات الأسبوع الماضى داخل حرم جورج واشنطن بالكامل وغلق الطرق لفترات فى الشوارع القريبة.

وكانت سلطات ولاية بنسلفانيا قد نجحت فى القبض على البرازيلى المدان بقتل صديقته السابقه، وذلك بعد محاصرته صباح الأربعاء فى جنوب شرق الولاية بعد ملاحقة استمرت نحو أسبوعين، فى حين لا يزال هاينز هاربا وفى انتظار محاكمة.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن الفارق بين المطاردتين كان كبيرا، ففى حين تابعت وسائل الإعلام كل التطورات المتعلقة بالسجين البرازيلى، فإن هاينز تم إسقاطه من الخريطة بشكل أساسى. وقدمت الشرطة الأسبوع الماضى صورة لهاينز يرتدى قميصا أسود ويتحرك عبر ساحة محلية. إلا أن التطورات اللاحقة الوحيدة التى لها صلة به كانت عرض مكافأة 25 ألف دولار لأى معلومات تقود إلى القبض عليه، وورفع الجائزة إلى 30 ألف دولار مع تقديم تفصيل إضافية عن الهروب.