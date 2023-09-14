وقال مصدر في السفارة الأمريكية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية "لم ترسل وزارة الخارجية الروسية أي مذكرات استدعاء رسمية من جهاز الأمن الفيدرالي في موسكو إلى سفارة الولايات المتحدة، مشددا على أن كافة التقارير الإخبارية التي تطرقت إلى هذه المسألة لا أساس لها من الصحة .

وكان جهاز الأمن الفيدرالى الروسى قد أعلن في وقت سابق إحباط نشاط غير شرعي لموظف السفارة الأمريكية روبرت شونوف في موسكو، وقام الجهاز بنشر مقطع فيديو يظهر روبرت شونوف، الموظف السابق للقنصلية الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، يقول إنه كان عليه البحث عن الصحفيين ورجال الأعمال والسياسيين الذين يمكنهم المساعدة في جمع المعلومات التي تهتم بها واشنطن.