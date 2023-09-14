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حى العامرية أول بالإسكندرية يكثف أعمال رفع كفاءة شبكة الصرف قبل موسم الأمطار

الخميس، 14 سبتمبر 2023 02:00 ص
حى العامرية أول بالإسكندرية يكثف أعمال رفع كفاءة شبكة الصرف قبل موسم الأمطار أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي في العامرية
الإسكندرية -أحمد الزغبى

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قام العامرية أول فى الإسكندرية، برئاسة السيد موسى رئيس الحى، برفع كفاءة الطرق والمرافق بنطاق الحى وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء برفع كفاءة شبكة الصرف الصحى قبل موسم الأمطار، حيث قام بمتابعة مشروع الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى، من خلال إدارة المتابعة الميدانية.

 

وأعلن حى العامرية أول برئاسة السيد موسى رئيس حى العامرية أول وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحى قامت إدارة الطرق والمرافق وجميع الإدارات المعنية بمتابعة الأعمال الآتية:-

 

1-متابعة تسليك شنايش الأمطار وإصلاح التعثر بشارع مكتب الصحة، وشارع أسماء بنت أبى بكر استعدادا لاستقبال موسم الأمطار.

 

 2-متابعة إصلاح كسر ماسورة مياه بالكيلو 27 بالطريق الصحراوى بجوار مسجد عباد الرحمن لسحب تجمعات المياه بالمكان.

 

وعلى صعيد آخر، شن حى العامرية أول، حملات اليومية لرفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، بناء على السيد موسى رئيس حى العامرية أول، حيث قامت إدارة أشغال الطريق بمواصلة الحملات اليومية لرفع الإشغالات بشارع الجمهورية، وشارع مستشفى الشيخ بدوى، والطريق الصحراوى والتحفظ على عدد 12 حالة إشغالات متنوعة ورفع الإشغالات حول المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

 

رفع كفاءة الصرف الصحي في العامرية بالإسكندرية

 

رفع كفاءة الصرف الصحي في العامرية بالإسكندرية

أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي في العامرية
أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي في العامرية

رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي في العامرية
رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي في العامرية

 


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