حملات تموينية ونظافة وإزالة إشغالات وتعديات على أراض زراعية بكفر الشيخ

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات متعددة، منها حملات نظافة، وحملات إزالة إشغالات وإعلانات مخالفة، وإزالة تعديات على أراضي زراعية، وأعمال الصرف الصحي، والاستعدادات لموسم الشتاء. تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة إزالة الإعلانات المخالفة وإزالة الإشغالات، مؤكداً أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، وأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، كما تابع تطهير وتسليك صفايات الأمطار، وغرف الصرف الصحي بشوارع المدينة، وضخ المياه بها والوقوف على جاهزيتها، لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء.

وأكد القصيف، أن الحملة التموينية تمكنت من تحرير 18 محضراً متنوعاً، والتحفظ على كميات من المواد الغذائية، بحضور السيد عبد الهادي، مدير إدارة الحوكمة بالمحافظة، ورامي أبو الوفا إدارة الحوكمة، ومحمد عبد الصادق، ورضا الشربيني نواب رئيس المدينة، ورضا داود الرقابة التموينية بالمحافظة.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إزالة حالتين تعدي على الأرض الزراعية على مساحة 520 متراً بنطاق قرى الحصفة وقريه البريه وقرية الرغامه، مؤكداً استمرار حملات ازالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بالمركز والمدينة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وكشف عن أعمال تطوير وتهذيب وزراعة الأشجار وتهذيبها أمام مجمع المروة التجارى، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل المدينة، ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ الشوارع الرئيسية

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة إزالة حالة تعدي في المهد بدون ترخيص بقرية الربع التابعه للوحده المحليه لقريه الربع بحضور مدير نائب رئيس المدينة للازالات والاشغالات، ونائب رئيس القري غرب ورئيس قرية الربع، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تابع الفداوي، حملات النظافة ورفع الإشغالات