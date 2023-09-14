اليوم السابع
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حبس عاطل طعن "حلاق" بسكين بسبب مطالبته بعدم الوقوف أمام محله فى بنها

الخميس، 14 سبتمبر 2023 11:57 ص
حبس عاطل طعن "حلاق" بسكين بسبب مطالبته بعدم الوقوف أمام محله فى بنها سكين _ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، طعن حلاق على يد عاطل بسلاح أبيض "سكين" خلال مشاجرة فيما بينهما بسبب وقوف الأخير أمام المحل الخاص بالأول، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج اللازم، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال شخص مصاب بجرح طعني بالبطن باستخدام سلاح أبيض سكين خلال مشاجرة بمنطقة الشموت دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "أمير ع م"، 35 سنة، حلاق مصاب بطعن بالبطن، و"طارق ع م"، 43 سنة، عاطل، بسبب وقوف الأخير أمام المحل الخاص بالأول، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم على الأول بسلاح أبيض "سكين".

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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