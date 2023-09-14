حال النبى صلى الله عليه وسلم مع أهله.. موضوع خطبة الجمعة غداً

كتبت – مرام محمد

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد عبد المنعم علي الغنام باحث بالإدارة المركزية لشئون الدعوة، بأداء خطبة الجمعة المقبلة بتاريخ 15 سبتمبر 2023م، بعنوان "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد المحطة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنه حبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ووفاء بحقه (عليه الصلاة والسلام) تطلق وزارة الأوقاف المصرية مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) طوال شهر سبتمبر 2023م، من خلال خمس خطب متتابعة، على النحو التالي: -

1- الجمعة (1) سبتمبر تحت عنوان: "النبي (صلى الله عليه وسلم) كما تحدث عن نفسه".

2- الجمعة (8) سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه" .

3- الجمعة (15) سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله" .

4- الجمعة ( 22 ) سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه" .

5- الجمعة ( 29 ) سبتمبر تحت عنوان: "مظاهر رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) بأمته"

وذلك فضلا عن المحاضرات والندوات والمسابقات والقوافل والأسابيع الدعوية التي تطلقها الوزارة على مدار شهر سبتمبر للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وجوانب حياته، مع مشاركة جميع الأئمة الموفدين في مختلف دول العالم والمحبين لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في هذه المبادرة والحملة الدعوية الواسعة للتعريف بنبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم).