جهود "بيطرى الفيوم" بأغسطس.. تحصين 239 ألفا و449 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الفيوم رباب الجالي

شهدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم جهودا كبيرة خلال شهر أغسطس للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية بمختلف قرى ومراكز المحافظة حيث أن تحصين 239449 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع وتنظيم 192 ندوة وحملة توعوية.

وقال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم. أن المديرية قامت بالعديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال شهر أغسطس الماضى، حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بتوقيع الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة، وقامت إدارة الرعاية والعلاج بتوقيع الكشف الطبى البيطرى على عدد 5998 حيوانًا، كما قامت إدارة الخدمات بإجراءات التأمين لعدد 2900 حيوانًا، وتسجيل وترقيم 5007 حيوانات، واستخراج 6314 بطاقة، واستمرت إدارة الطب الوقائى فى تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وبلغ إجمالى عدد رؤوس الماشية التى تم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية 138222 حيوانًا، وعدد رؤوس الماشية التى تم تحصينها ضد مرض الوادى المتصدع 101227 حيوانًا.

وأضاف، أن إدارة الدواجن قامت بعلاج 15506 طائر، وتحصين 146934 طائرا، وقامت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، بتنظيم 192 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية.

وأكد الدكتور أيمن عادل أن مديرية الطب البيطرى شنت حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 515 كجم من اللحوم صالحة للاستهلاك وتم ذبحها خارج المجازر، و2,6 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما قامت بتوقيع الكشف على اللحوم والدواجن المعروضة بمنافذ البيع المدعمة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والكشف على اللحوم والدواجن الواردة إلى المحافظة فى سيارات متنقلة، إضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التى بلغت 1332 رأس، ومذبوحات الدواجن التى بلغت 14810 طائر.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أنه طالب العاملين بمديرية الطب البيطرى ووحداتها البيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ببذل المزيد من الجهد، استمرارًا لجهود الدولة فى الحفاظ على الثروة الحيوانية التى تمثل جزءًا من الأمن الغذائى المصرى، وزيادة إنتاجيتها وتحسين سلالاتها وحمايتها من الأمراض الوبائية.

وأشاد محافظ الفيوم، بالحملات القومية التى تُنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومي.

وكان أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، خلال شهر يوليو الماضى عن تحصين 47 ألفًا و765 رأس ماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023 لتحصين الماشية، منذ انطلاقها فى 15 يوليو 2023 وحتى أمس الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري.

وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، أن الحملة القومية الثانية لعام 2023، تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، مشيرًا إلى أن الحملة منذ انطلاقها حصنت 44 ألف و465 رأس من الأبقار والجاموس، فضلًا عن تحصين 3 آلاف و300 رأس من الأغنام والماعز.

وأضاف، أن لجان حملات تحصين الماشية تبلغ 100 لجنة، تجوب كل مراكز وقرى وعزب المحافظة، لتصل إلى مربى الماشية، وأصحاب المزارع الحيوانية فى أماكنهم لتحصين ماشيتهم، مشيرًا إلى أن أعمال لجان الإرشاد البيطرى مستمرة فى توعية المواطنين، ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشرة فى القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية، ووقايتها من الأمراض، وزيادة إنتاجيتها.