وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - بأنه فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت خلال الليلة الماضية الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بصفاقس بإقليم الحرس البحرى بالوسط من إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وانقاذ 652 مجتازا، 410 من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء و242 تونسيا، وذلك إثر تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر .

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم.

