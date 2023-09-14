تنفيذ 85 % من مشروع تبطين الترع فى مركز أشمون بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تعد مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى، من أهم المبادرات التى شهدها الوطن منذ مئات السنين، ويعد مشروع تبطين الترع من أهم المشاريع التى تمت فى المبادرة .

ويقول محمد فتوح من أهالى قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إن مشروع تبطين الترع من أهم المشاريع التى تمت خلال المبادرة، نظرا لأن تلك المشروع يحافظ على مياه الرى داخل الترع .

وأشار إلى أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية تسعى إليها الحكومة المصرية في كافة قرى ونجوع مصر، من خلال مبادرة حياة كريمة ، لتطوير شبكة الترع والمصارف، مما يساعد على تقليل تلوث البيئة وصولًا إلى تحقيق مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق ،ويستهدف المشروع الحفاظ على كميات المياه التي يتم هدرها بعد تسربها للتربة الطينية، لذا من المتوقع أن يسهم في توفير المياه التي كانت تهدر بطول مجاري الشبكة المائية في كافة أنحاء الجمهورية، وليست فقط محافظة المنوفية.

وأكد أن مشروع تبطين الترع بمبادرة حياة كريمة، ساهم فى تبطين 3 ترع ماره بالقرية ما يقرب من 5 كيلو متر على التقريب وساهم هذا المشروع فى القضاء على الحشائش والحشرات الضارة التى كانت تملئ الترع قبل التبطين .

وأضاف محمود السيد من أهالى قرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن مشروع تبطين الترع بمبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بات وأصبح من أفضل المشاريع التى شهدتها قرى الريف المصرى التى دخلتها مبادرة حياة كريمة ، وغيرتها من قرى معدومة فى الخدمات إلى تشابه المدن فى معظم الخدمات .

وأشار إلى أن مشروع تبطين الترع ساهم فى وجود مياه الرى طوال العام فى مياة الترع لأنه منع تسريب المياه من خلال أرضية الترع التي كانت التربة وأصبحت بعد التبطين خرسانية منعت التسريب نهائيا ، بالإضافة إلى القضاء على الحشائش والبوص التى كانت بها حشرات ضارة .

ومن جانبه أكد المهندس محمد جلال مدير إدارة الرى بمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، أن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حققت طفرة كبيرة بقرى مركز أشمون فى شتى المجالات ومنها مشروع تبطين الترع الذى ساهم فى تجميل قرى الريف والقضاء نهائيا على الحشائش والبوص التى كانت تتملئ بالحشرات الضارة .

وأضاف مدير إدارة الرى بمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروعات التبطين البالغ 62 ترعة بلغت نسبة التنفيذ ما يقرب من 85% حتى الآن بمعظم قرى مركز أشمون بإجمالي مساحة 286 كيلو متر .

وأوضح جلال، أن مشروعات التبطين بقرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بلغت ما يقرب من 850 مليون جنية على التقريب .