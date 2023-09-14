تليجراف: "العمال" البريطانى يخطط لقبول مهاجرين من أوروبا لوقف أزمة "القوارب"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "تليجراف" إن حزب العمال البريطانى، حال تشكيله الحكومة، سيقبل مهاجرين من أوروبا كجزء من اتفاق مقترح مع الاتحاد الأوروبى لمحاولة وقف أزمة القوارب الصغيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب يدرس استقبال عدد من طالبى اللجوء الذين يصلون إلى أوروبا فى مقابل أن تأخذ الكتلة المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانونى بعبور القناة الإنجليزية.

وتعتقد شخصيات بارزة فى الحزب أن بريطانيا من المرجح أن تتوصل إلى اتفاق عودة، بما يمكنها من ترحيل مهاجرين القناة، لو قدمت حصة من عبء طالبى اللجوء الذين يصلون إلى القارة.

وظهرت الخطة مع وصول كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطانى، إلى مدينة لاهاى فى هولندى أمس الأربعاء، لزيارة وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" قبل أن يقوم برحلة للقاء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الأسبوع المقبل.

وقبل إجراء محادثات فى هولندا، قال ستارمر إن العمال سيعامل مهربى البشر كإرهابيين بمنح وكالة الجريمة الوطنية صلاحيات موسعة لتجميد أصولهم ووضع قيود على تحركاتهم.

وفى ظل توقعات بأن تكون الهجرة معركة أساسية فى فترة ما قبل الانتخابات العامة فى بريطانيا، المقررة العام القادم، فإن ستارمر يهدف إلى تقديم بديل لخطة إرسال المهاجرين إلى رواندا، بإعادة توجية تمويل هذه الخطة بقيمة 140 مليون استرلينى إلى وحدة جديدة عابرة للحدود تتبع وكالة الجريمة الوطنية. وسيعمل ضباط النخبة بتلك الوحدة مع الدول الأخرى لتعطيل سلاسل تهريب البشر.

وقال ستارمر أيضا إن العمال سيسقط خطة المحافظين لمنع المهاجرين العابرين للقناة الإنجليزية من الحصول على اللجوء فى بريطانيا.