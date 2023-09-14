تفاصيل مشروعات مبادرة حياة كريمة فى قرى إدفو بأسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

حولت مبادرة حياة كريمة طبيعة الحياة فى قرى الريف المصري للأفضل، حيث تقدم الدولة المصرية، دعم غير محدود لتحويل المبادرة الرئاسية لواقع، حيث يتواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية لرفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات.

واقتربت مشروعات حياة كريمة في أن تؤتي ثمارها، حيث تم قطع شوط كبير في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قري ونجوع محافظة أسوان المستهدفة، والمشاريع التنموية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة والتي تهدف للارتقاء بمعدل تطور قري الريف المصري.وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد نهو المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القريةالمصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.

ومن القري المدرجة بمحافظة أسوان، قرى مركز إدفو بمحافظة أسوان، حيث يجرى الإسراع في نهوالمشروعات المتبقية وإزالة كافة التحديات التي تحول دون نهوها في الموعد المحدد و المشروعات الجاري العمل بها في قطاعات الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الاتصالات، الشباب والرياضة، الصحة، الحماية المدنية، الأسواق وغيرها.

وتشمل المشروعات، مشروعات الجارية بمركز إدفو مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الرئيسية بوادى الرديسية بنسبة تنفيذ 100% ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالفوزة غرب ، وموقف سيارات النقل الداخلى بعزبة تلى ، وسوق الفوزة بقرية الطوناب بنسب 95% لكل مشروع ، و تم أيضاً تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالطوناب ومحطة رفع الصرف الصحى بالفوزة غرب بنسب 90% لكل منهما ، علاوة على مشروع إنشاء محطة معالجة الطوناب بنسبة 85% ، كما تم التنسيق مع الجهات المنفذة لتكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من الأعمال المتبقية والبدء فى التسليم الابتدائى لمحطتى رفع الصرف الصحى بالطوناب والفوز بنهاية الشهر الحالى ، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة الكهرباء لتوريد المحول الخاص بمحطة معالجة الطوناب تمهيداً للتشغيل التجريبى.

ومن المشروعات، إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، والتي تأتي ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان، حيث تضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن، بينما مجمعات الخدمات الزراعية تأتي ضمن 31 مجمع، وتشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعي ومخزن للأسمدة. بجانب مشروعات بناء وتطوير المدارس وغيرها من مشروعات المرافق والبنية الأساسية ومشروعات الإسكان.

وتأتي تلك المشروعات بالتوازي مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقري وتوابعها ،لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء .علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب .ومشروعات إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقري الرئيسية وتوابعها للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين،من خلال تطوير ورفع كفاءة جهدالشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .

وينشر "اليوم السابع" عدد من المشروعات التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية ويتم تنفيذ حزمة من المشروعات تضم مشروعات في كافة القطاعات، أوشكت علي الانتهاء،علاوة علي تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والبنية التحتية وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية، مختلف القطاعات الخدمية،منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء كذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة، وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية ، حيث يتم تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرى الرئيسية وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية الرئيسية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهدالشبكةواستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .

جدير بالذكر،أن معدلات تنفيذمشروعات حياة كريمة ، تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروع تم الإنتهاء منها، فيما جارى العمل ب 990 مشروع أخر. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية .

في نفس السياق، حققت مشروعات حياة كريمة طفرة كبيرة بمحافظة أسوان، من خلال مشروعات حيوية اقتربت أن تظهر للنور، مشروعات تغير الواقع وتوفر فرص عمل وتعمل علي توفير الخدمة وتحسين مستوي العيشة داخل القري. وتعمل علي الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقري الأكثر احتياجا.

كما يجري بمحافظة أسوان ، الاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية مجمع بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى.بالتوازي مع ما انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو الموظفين، سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمى.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذمشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان. لمشروعات المبادرة الرئاسية،وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحاحققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشرروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الإنتهاء، منها على سبيل المثال 62 مجمع خدمى وزراعى، و 75 كوبرى، و 32 نقطة إسعاف،و157 مركز شباب ،و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروع تابع لسكن كريم.



حياة كريمة بادفو .. تنفيذ 17 مشروع خدمى وتنموى بقروي الطوناب ضمن المبادرة الرئاسية (1)



حياة كريمة بادفو .. تنفيذ 17 مشروع خدمى وتنموى بقروي الطوناب ضمن المبادرة الرئاسية (3)



حياة كريمة بادفو .. تنفيذ 17 مشروع خدمى وتنموى بقروي الطوناب ضمن المبادرة الرئاسية (4)



حياة كريمة بادفو .. تنفيذ 17 مشروع خدمى وتنموى بقروي الطوناب ضمن المبادرة الرئاسية (5)



حياة كريمة بادفو .. تنفيذ 17 مشروع خدمى وتنموى بقروي الطوناب ضمن المبادرة الرئاسية (6)



مشروعات حياة كريمة (1)



مشروعات حياة كريمة (2)



مشروعات حياة كريمة (3)