تفاصيل التحقيقات مع مالك شركة استيراد متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين

كتبت امنية الموجي

انتهز مالك شركة استيراد وتصدير بمحافظة القاهرة، تطلع ضحايا البحث عن زيادة حجم ثرواتهم، واستغل ملكيته لشركة عمله في النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بزعم توظيفها لهم في تجارة الفاكهة والمحاصيل الزراعية، مقابل أرباح شهرية ثابتة متفق عليها فيما بينهم، هذا ما تضمنه بلاغ 4 مواطنين يتهموا مالك شركة للاستيراد والتصدير بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي أموالهم وعدم الالتزام بنسبة الأرباح المتفق عليها فيما بينهم أو رد المبالغ المستولى عليها، مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ (2,431,000 مليون جنيـه مصرى - 10آلاف دولار أمريكى) من المُبلغين.

واستمعت جهات التحقيق المختصة، لأقوال ضحايا المتهم والذين أكدوا تضررهم من "مالك شركة للتصدير والاستيراد" لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة الفاكهة والمحاصيل الزراعية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما وعدم التزامه بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة القاهرة، بتضررهم من مالك شركة إستيراد وتصدير بمحافظة القاهرة، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الفاكهة والمحاصيل الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ (2,431,000 مليون جنيـه مصرى - 10آلاف دولار أمريكى) من المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، بالفحص تبين أن المتهم محبوس حالياً على ذمة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده فى 15 قضية "شيك" بإجمالى أحكام بلغت 35 سنة حبس، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة.