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تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الأولى للقبول برياض الأطفال

الخميس، 14 سبتمبر 2023 11:57 م
تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الأولى للقبول برياض الأطفال أيمن موسى وكيل أول وزارة التربيه والتعليم
كتب سيد الخلفاوى

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اعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال، وذلك على اللينك التالي:- 
https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten
 
ويجب اتباع التعليمات والشروط الآتية في حالة القبول برياض الأطفال ( ولا يتم القبول بدونها )
 
1- دفع المصروفات بالمدرسة بالبريد في غضون (15) يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً .
 
2- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط .
 
3- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي .
 
4- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل .

التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية 

1- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .
2- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم .
3- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو الكترونيا .
 
 

نتيجة رياض الأطفال

رياض الاطفال

القاهرة

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