تحريات لكشف هوية المتهم بسرقة محل تجارى فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات سرقة مجهول لما يقرب من نصف مليون جنيه من محل بالهرم، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض محل تجاري للسرقة في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخص مجهول، استولى على مبلغ يقارب نصف مليون جنيه.

تم الاستماع لأقوال العاملين بالمحل، وجاري فحص كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات لكشف هوية المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.