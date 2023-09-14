اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 سبتمبر 2023 05:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تحريات لكشف هوية المتهم بسرقة محل تجارى فى الهرم

الخميس، 14 سبتمبر 2023 04:57 م
تحريات لكشف هوية المتهم بسرقة محل تجارى فى الهرم سرقة محل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات سرقة مجهول لما يقرب من نصف مليون جنيه من محل بالهرم، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض محل تجاري للسرقة في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخص مجهول، استولى على مبلغ يقارب نصف مليون جنيه.
 
تم الاستماع لأقوال العاملين بالمحل، وجاري فحص كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات لكشف هوية المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

سرقة محل

سرقة محل بالهرم

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة