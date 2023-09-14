تجديد حبس المتهمين بقتل طفلين والتخلص منهما فى ترعة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس، تجديد حبس أب ونجله لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل طفلين شقيقين والتخلص من جثثهما في مياه ترعة الإسماعيلية.

كما قررت النيابة العامة عمل فيش وتشبيه للمتهمين لبيان سابق اتهامهم في قضايا من عدمه، وتكليف أحد المهندسين من إدارة المرور برفع رقم الشاسية الخاص بالدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، لبيان مدى وجود بلاغ بسرقتها من عدمه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفلين رحيم ال ح، 6 سنوات، وشقيقه إسلام ال ح، 5 سنوات، في حالة تحلل بمياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين متغيبان عن منزل أسرتهم منذ أسبوع بدائرة مركز أبو حماد، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب كل من: محمد ص م ع، 65 سنة، موظف بالمعاش، ونجله خالد، 33 سنة، عامل، مقيمين في شارع مقابل لأسرة الطفلين المجني عليهم، وتبين أن المتهم الأول استدرج الطفلين وضربهم على رأسهم وخنقهم ووضع الجثث في شيكارة، وساعده نجله في نقل الجثث على موتوسيكل وإلقائهم في مياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية الطحاوية وجرفهم التيار لمكان العثور عليهم.

تم ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر 5339 إداري مركز بلبيس لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.