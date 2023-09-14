تايلاند تعلن اعتزامها السماح بدخول السياح الصينيين دون تأشيرة

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أعلنت الحكومة الجديدة في تايلاند، أنه سيتم السماح للسياح الصينيين بدخول البلاد دون تأشيرة، وذلك في إطار خطة مؤقتة لتنشيط السياحة ورفع إيرداتها.

وقال رئيس الوزراء سريتا تافيسين، إن الخطة ستستمر بدءا من 25 من سبتمبر الجاري، وحتى 25 من فبراير المقبل، وسيتم اختبار إذا ما كان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد التايلاندي، مشيرا إلى أنه تم مناقشة الخطة مع كافة الجهات المعنية لضمان جاهزية التنفيذ، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا".

ووفق القواعد المطبقة حاليا، يمكن للسياح الصينيين التقدم للحصول على التأشيرة فور الوصول شرط تقديم تأمين خاص بالسفر وحجوزات للفنادق وما يفيد امتلاك أكثر من 280 دولار أمريكي، كما يظلون في البلاد لفترة أقصاها 15 يوما .. ولم تعلن الحكومة إذا ما كانت الخطة الجديدة توفر فترة بقاء أطول.

يشار إلى أن قطاع السياحة في تايلاند يمثل قرابة 20% من الناتج المحلي الإجمالي لكنه يواجه صعوبات منذ تفشي وباء فيروس "كورونا"، ويمثل السياح الصينيون النسبة الأكبر من الزوار الأجانب إلى تايلاند، وكانت الصين قد أغلقت حدودها خلال فترة الوباء لكنها شجعت مؤخرا عودة السياحة، وخففت القيود على الرحلات الجماعية التي كانت تحظى بشعبية كبيرة في السابق إلى دول مثل تايلاند.