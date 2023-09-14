اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بريطانيا تقدم مليون استرليني لدعم ليبيا في مواجهة تداعيات الفيضانات

الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:00 ص
بريطانيا تقدم مليون استرليني لدعم ليبيا في مواجهة تداعيات الفيضانات إعصار ليبيا
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أعلنت الحكومة البريطانية تكثيف حزمة أولية من المساعدات تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني لدعم ليبيا في مواجهة تداعيات الفيضانات المدمرة.


وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم ليبيا في أعقاب هذه الفيضانات المدمرة".

وأوضح أن الحزمة الأولية تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لتلبية الاحتياجات الفورية للأشخاص الأكثر تضرراً من الفيضانات.


وأشار إلي أن المملكة المتحدة تعمل مع شركاء موثوقين على الأرض لتحديد الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية والصرف الصحي، وهي على استعداد لتقديم المزيد من الدعم.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني "وسنواصل التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والسلطات الليبية بشأن الدعم الإضافي الذي قد يكون مطلوبًا".

كما أعرب وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة وشؤون الكومنولث اللورد طارق أحمد، عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم واكد التزام المملكة المتحدة بدعم ليبيا في أعقاب الكارثة. 

وأعلنت الأمم المتحدة عن تقديم مبلغ 10 ملايين دولار استجابة للفيضانات من صندوقها المركزي لمواجهة الطوارئ، والذي تعد المملكة المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة له، حيث خصصت المملكة المتحدة مبلغ 52 مليون جنيه إسترليني للعمل الحيوي لصندوق الأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ في عام 2023.


ليبيا

إعصار دانيال

بريطانيا

مساعدات بريطانية لليبيا



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