برنامج متخصص لتدريب العاملين على منظومة أصول الدولة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذ مركز استدامة للتدريب والتطوير التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، وعلى مدار 3 أيام، برنامج متكامل لتدريب العاملين على إدارة منظومة أملاك وأصول الدولة، وفق المخطط له بالتعاون مع الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك في إطار خطط المحافظة، لتعزيز وتفعيل برامج التدريب المشترك مع الجهات الشريكة من الوزارات والهيئات الحكومية، وفي ضوء التنسيق المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدولة للإنتاج الحربي

جدير بالذكر أن التدريب التخصصي والفني من البرنامج قام على تقديمه شركة Edge pro “ إيدج برو " تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحضر التدريب العاملين بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وعدد من مديري الإدارات ذات العلاقة بالديوان العام للمحافظة وشمل التدريب يوم كامل لشرح المنظومة متبوعاً، ويومين من التدريب العملي بمقر عمل الإدارة.