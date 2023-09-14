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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

الخميس، 14 سبتمبر 2023 10:42 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستعدادات بدء المرحلة الثانية.
 
و أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الأهمية التي تُوليها الحكومة بمختلف أجهزتها للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا في هذا الصدد ما تستهدفه هذه المبادرة من إحداث نقلة نوعية لملايين الأسر والأفراد من سكان القرى والمناطق الريفية المستهدفة.
 
 

اجتماع الحكومة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

العاصمة الادارية



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