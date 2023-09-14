اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 سبتمبر 2023 09:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

اليونان: نفوق أكثر من 200 ألف حيوان بسبب العاصفة دانيال

الخميس، 14 سبتمبر 2023 09:12 م
اليونان: نفوق أكثر من 200 ألف حيوان بسبب العاصفة دانيال اعصار دانيال
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات اليونانية اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 عن إحصائية صادمة بشأن الحيوانات التى قتلت بسبب العاصفة دانيال التى ضربت اليونان الأسبوع الماضى.

وقال وزير التنمية الريفية والأغذية اليونانى ليفتيريس أفجيناكيس، إن أكثر من 200 ألف حيوان نافق لمنظمة التأمين الزراعى اليونانية فى وسط اليونان، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاثيمنيرى".

 

وأضاف أنه تم حتى الآن الإبلاغ عن نفوق 61,786 رأسًا من الأغنام والماعز، و19,355 خنزيرًا، و5,306 ماشية، و123,810 طيور.

 

وبحسب أفجيناكيس، هناك صعوبة فى الاقتراب من وحدات الثروة الحيوانية، مما يؤدى إلى مشاكل فى جمع وإدارة الحيوانات النافقة.

 

 


اعصار دانيال

اليونان

العاصفة دانيال

أثينا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة