اليونان: نفوق أكثر من 200 ألف حيوان بسبب العاصفة دانيال

وكالات

أعلنت السلطات اليونانية اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 عن إحصائية صادمة بشأن الحيوانات التى قتلت بسبب العاصفة دانيال التى ضربت اليونان الأسبوع الماضى.

وقال وزير التنمية الريفية والأغذية اليونانى ليفتيريس أفجيناكيس، إن أكثر من 200 ألف حيوان نافق لمنظمة التأمين الزراعى اليونانية فى وسط اليونان، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاثيمنيرى".

وأضاف أنه تم حتى الآن الإبلاغ عن نفوق 61,786 رأسًا من الأغنام والماعز، و19,355 خنزيرًا، و5,306 ماشية، و123,810 طيور.

وبحسب أفجيناكيس، هناك صعوبة فى الاقتراب من وحدات الثروة الحيوانية، مما يؤدى إلى مشاكل فى جمع وإدارة الحيوانات النافقة.