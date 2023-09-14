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اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكى

الخميس، 14 سبتمبر 2023 05:00 ص
اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكى المحكمة الاقتصادية
كتب أحمد حسني

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تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة يوتيوبر متهم بسب وقذف الفنانة منى زكي بعد مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز".
 
محامي منى زكي كان تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد يوتيوبر، اتهمه فيه بالإساءة لعدد من الفنانين، من بينهم الفنانة مني زكي، بسبب مشاركتها فى فيلم أصحاب ولا أعز، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع يوتيوب.
 
النيابة باشرت التحقيقات في البلاغ رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو في حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ووصفهم بأمور خادشة ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

منى زكى

سب وقذف

المحكمه الاقتصاديه

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