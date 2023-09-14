"الوزراء" يوافق على تخصيص أراض لصالح محافظة أسوان لإقامة مصنع أعلاف حيوانى

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.38 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز كوم أمبو – محافظة أسوان، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع أعلاف حيواني وداجني.
"الوزراء" يوافق على تخصيص أراض لصالح محافظة أسوان لإقامة مصنع أعلاف حيوانىالخميس، 14 سبتمبر 2023 01:36 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت – هند مختار
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