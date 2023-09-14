اليوم السابع
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الهلال الأحمر الليبى: ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال بمدينة درنة إلى 11300 قتيل

الخميس، 14 سبتمبر 2023 10:56 م
الهلال الأحمر الليبى: ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال بمدينة درنة إلى 11300 قتيل مدينة درنة الليبية
وكالات

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أعلن الهلال الأحمر الليبى، الخميس، أن حصيلة القتلى من جراء الفيضانات التى اجتاحت مدينة درنة شرقى ليبيا، إثر العاصفة "دانيال" ارتفعت إلى 11300 قتيل، فى وقت تستمر جهود إنقاذ العالقين فى المدينة المنكوبة.

وذكر صرح مرعى الدرسى، الأمين العام للهلال الأحمر الليبى بحسب سكاى نيوز، بأن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود فى درنة حتى الآن، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت السلطات الليبية ذكرت فى وقت سابق أن الحصيلة بلغت 7 آلاف، ويخشى أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير.

وصرّح رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثى فى مقابلة مع "سكاى نيوز عربية "بأن عدد القتلى فى المدينة الليبية المنكوبة قد يزيد على 20 ألفا.

وتحدث عن حجم الدمار الذى لحق بالمدينة الواقعة شرقى ليبيا، من جراء السيول والفيضانات التى خلفتها العاصفة "دانيال".

وأكد أن "الموقف كبير جدا ومفاجئ لمدينة درنة. لم نستطع مواجهته بإمكاناتنا التى كانت تسبق العاصفة والسيل الجارف".

وأوضح أن "عدد القتلى فى المدينة يمكن أن يفوق 20 ألفا، حسب التقديرات التى بنيت على كثافة السكان فى المناطق المنكوبة".


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