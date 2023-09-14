وقال جبور - فى بيان اليوم الخميس، إن الهزة الارتدادية التى تم تسجيلها صباح اليوم هي بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وكانت هزة محسوسة لسكان المدن المجاورة لبؤرة الزلزال.

وأضاف أن هذه الهزة كانت منتظرة وتدخل فى إطار الهزات الارتدادية التى دائمًا ما تكون أقل من الهزة الأصلية، محذرًا من أن مثل هذه الهزات رغم كونها أقل شدة إلا أنها قد تخلف مزيدًا من الأضرار بالمناطق المنكوبة وهو ما يتطلب مزيدا من الحيطة والحذر.

وأوضح أنه يمكن أن تنتج عن الهزات الارتدادية انزلاقات أرضية، منوهًا بأن هذه الهزات التي سيتم تسجيلها لن تتجاوز 5.7 درجات على مقياس ريختر، وهي أكبر هزة بعد الزلزال الرئيسي بـ20 دقيقة، لافتًا إلى أن هذه الهزات يمكن أن تسجل ارتدادات خفيفة بالمدن البعيدة حتى 200 كم من بؤرة الزلزال.

وكانت منطقة "أمزميز" قد شهدت هزة ارتدادية جديدة بعد ظهر أمس خلفت انهيارات صخرية طفيفة بالجبال.

يذكر أن الهزة الأرضية التي ضربت عددا من المناطق بالمملكة، ليل الجمعة الماضية، بلغت شدتها 7 درجات على مقياس ريختر، وبؤرتها منطقة إيغيل بإقليم الحوز، وحتى الساعة تواصل السلطات المغربية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة.