المجلس القومى للمرأة يعقد اجتماعه الدورى ويناقش خطة عمله المستقبلية

كتب محمود راغب

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي وبحضور عضواته وأعضائه وبمشاركة بعض الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ناقش الاجتماع جهود المجلس خلال الفترة الماضية، وخطته المستقبلية ، حيث أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى زيارة وفد مجموعة مؤسسة كرامة والتى تضم أكثر من 77 مؤسسة نسائية سودانية للمجلس، بهدف الخروج بورقة عمل تتضمن العقبات والمشاكل التى تواجه المرأة السودانية وجدول زمنى للعمل على حلها.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى التقدم المحرز فى المشاغل والوحدات الانتاجية الخاصة بالمجلس، حيث بلغ عددهم 38 مشغل ووحدة انتاجية فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة أن المجلس يعمل على تنمية قدرات السيدات فى كافة المحافظات على العديد من الحرف والصناعات ومنها إنتاج الحقائب المدرسية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد لتوزيعها على المستفيدات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، علاوة على حقائب نورة لتوزيعها على الفتيات الملتحقات ببرنامج نورة.

كما ناقش الاجتماع إستعدادات لجان المجلس لحملة ال 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة المزمع عقدها خلال شهرى نوفمبر وديسمبر القادمين.

كما تضمن الاجتماع تقديم خالص التهاني الى السفيرة ندى دراز عضوة المجلس لاعتمادها فى منصب القنصل العام لمصر لدى شيكاغو ضمن الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام 2023.