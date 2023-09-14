اليوم السابع
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القبض على عاطلين سرقا هاتف طالب بالقليوبية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:46 م
القبض على عاطلين سرقا هاتف طالب بالقليوبية متهمين - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته وسرقة هاتفه المحمول بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من (طالب "نجل ناشرة مقطع الفيديو المُشار إليه") بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصان مجهولان قاما بإفتعال مشاجرة معه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإستوليا منه على هاتفه المحمول ولاذا بالفرار .

 

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين " لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة") المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

 

 


وزارة الداخلية

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