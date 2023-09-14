"الفاو": نقدم كل الدعم لمشاريع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور نصر الدين الحاج الأمين ممثل منظمة الفاو بمصر ، أن المنظمة تلعب دورا مهما وحيويا فى دعم المشروعات الخضراء الذكية فى مصر والوطن العربى، وخاصة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها مصر قبل قمة المناخ فى شرم الشيخ نهاية عام 2022.

وأوضح نصر الدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش انعقاد منتدى الاستثمار البيئى والمناخى فى نسخته الأولى، أن هذه المبادرة فكرة رائدة ولها أبعاد كثيرة مهمة جدا، أهمها خلق الوعى العام بين كافة القطاعات بين الشباب والمرأة والمجتمع الريفى والحضرى فى كل محافظات مصر، مما لهم من دور بالغ الأهمية فى طرح استثمارات جديدة مهمة وخضراء ومرتبطة ارتباط وثيق بملف التغيرات المناخية.

وأضاف نصر الدين، قائلا: "نحن فى منظمة الفاو دعمنا جزء كبير من المشروعات الـ18 الفائزة بالمرحلة الأولى من خلال إعدادها وإبرازها بشكل جيد، ومستمرين فى تنفيذها على أرض الواقع، ونيل ما تستحقه بشكل أفضل فى التمويل ومساعدتهم لإتاحة الفرصة لهم فى المشاركة فى Cop27، وخاصة المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائى والزراعة، كما ندعم مشاريع المرحلة الثانية لمساعدتهم فى المشاركة فى Cop28 وتنظيم تدريبات خاصة لهم ودعم فنى ولوجيستى لنيل فرص افضل فى المشاركة بشكل تنافسى".

وشدد رئيس منظمة الفاو فى مصر، أن الدعم الفنى والتدريب هو خطوة أولية للدعم المالى، حيث يتم تغطية تكاليف المشاركة فى الفاعليات قمة المناخ، والتدريب الجيد على كتابة المشاريع وإبرازها بشكل تنافسى.