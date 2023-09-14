العراق وأرمينيا يتفقان على تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى

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اتفقت دولتا العراق وأرمينيا على تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن البيان الصادر في ختام اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العراقية - الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين جمهورية العراق وجمهورية أرمينيا والتي ترأسها عن الجانب العراقي وزير الزراعة عباس جبر المالكي فيما ترأسها عن الجانب الأرميني وزير الاقتصاد فاهيان كيرويان، انه تم التوقيع في ختام الاجتماعات على محضر الدورة الثالثة الذي تضمن عدداً من التوصيات في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والعلمية والزراعية والفنية، على أن يتم رفع المحضر إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليه .

واتفق الجانبان، وفقا للبيان، على أهمية خلق واقع جديد يهدف إلى رفع مستوى التعاون الثنائي من خلال إقرار عدد من التوصيات شملت ثلاث محاور رئيسية: المحور الأول : الحوار السياسي الذي يهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات الثنائية من خلال القنوات الدبلوماسية وتشجيع وتسهيل الزيارات الرسمية بشكل متبادل وبما يخدم مصالح البلدين في المحافل الدولية ، والمحور الثاني : يشمل بحث سبل تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري بين جمهورية العراق وجمهورية أرمينيا في مجالات ( التجارة، الزراعة، الصحة، النقل، النفط، الكهرباء، المالية، الأعمار والإسكان والبلديات، الصناعة والمعادن، الهيئة الوطنية للاستثمار، الموارد المائية، القطاع الخاص )."

وفي المجال الزراعي اتفق الجانبان على أن الزراعة هي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني والذي سيسهم بشكل كبير في رفاهية أكثر أماناً ومرونة وأزدهاراً للشعبين، فيما أتفق الطرفان على تطوير العلاقات الثنائية بين مؤسسات البحث العلمي وتحسين آليات التعاون الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتبادل الخبرات في مجال سلامة الأغذية والطب البيطري والصحة النباتية والإرشاد الزراعي وفي البرامج الهادفة بمكافحة ومنع إنتشار أمراض خطيرة معينة تصيب الحيوانات، أما المحور الثالث : تضمن التعاون العلمي والثقافي والفني في مجالات ( التربية، التعليم العالي، الثقافة، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، الإتصالات، العلوم والتكنولوجيا)."

يذكر أن أعمال اللجنة عقدت في بغداد واستمرت لمدة يومين وشارك فيها عدد من ممثلي الوزارات في البلدين.